Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии граждан

Американский госсекретарь Майк Помпео попросил Казахстан поделиться с другими странами опытом интеграции побывавших в Сирии граждан. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Помпео встретился во вторник в Вашингтоне с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым

По итогам встречи Помпео заявил о глобальном лидерстве Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан, возвратившихся из САР.

Помпео также отметил поддержку Казахстаном перемирия в Афганистане и высказался за укрепление двусторонних отношений при новом правительстве.

Госсекретарь поприветствовал слова президента страны Касым-Жомарета Токаева о росте участия граждан Казахстана в политическом процессе и защите фундаментальных свобод.

Помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном на своей странице в Twitter написал, что Казахстан является для США ценным партнером в Центральной Азии