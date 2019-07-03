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 Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии граждан

Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии граждан
1:49   3 Июля 2019
Весь мир

Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии граждан

Помпео призвал Казахстан делиться опытом по интеграции вернувшихся из Сирии граждан

Американский госсекретарь Майк Помпео попросил Казахстан поделиться с другими странами опытом интеграции побывавших в Сирии граждан. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Помпео встретился во вторник в Вашингтоне с министром иностранных дел Казахстана Бейбутом Атамкуловым

По итогам встречи Помпео заявил о глобальном лидерстве Казахстана в репатриации и реинтеграции своих граждан, возвратившихся из САР.

Помпео также отметил поддержку Казахстаном перемирия в Афганистане и высказался за укрепление двусторонних отношений при новом правительстве.

Госсекретарь поприветствовал слова президента страны Касым-Жомарета Токаева о росте участия граждан Казахстана в политическом процессе и защите фундаментальных свобод.

Помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном на своей странице в Twitter написал, что Казахстан является для США ценным партнером в Центральной Азии

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #казахстан

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