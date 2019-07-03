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1:30   3 Июля 2019
Весь мир

Канада не пропустит жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада не пропустит жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канадские власти намерены не пропускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Об этом сообщила глава МИД страны Христя Фриланд.

На июньском саммите Евросоюза было одобрено заявление, согласно которому ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в Брюсселе вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины, рефлекторно «тянутся к неработающим санкциям».

Также Фриланд рассказала журналистам, что Канада предпримет действия, исходя из которых эти паспорта не могут быть использованы для поездок в Канаду. Оттава отмечает, что призывает партнеров последовать данному примеру.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.

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Автор: Олег Королев
#днр #канада #российские паспорта

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