Канада не пропустит жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канадские власти намерены не пропускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Об этом сообщила глава МИД страны Христя Фриланд.

На июньском саммите Евросоюза было одобрено заявление, согласно которому ЕС готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в Брюсселе вместо того чтобы обратить внимание на проблемы жителей юго-востока Украины, рефлекторно «тянутся к неработающим санкциям».

Также Фриланд рассказала журналистам, что Канада предпримет действия, исходя из которых эти паспорта не могут быть использованы для поездок в Канаду. Оттава отмечает, что призывает партнеров последовать данному примеру.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.