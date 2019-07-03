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1:06   3 Июля 2019
Россия

Социальные участковые помогут пенсионерам разобраться с ЕКП, заявил Беглов

Социальные участковые помогут пенсионерам разобраться с ЕКП, заявил Беглов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на совещании с членами правительства города высказался о необходимости обучать старшее поколение использовать Единую карту петербуржца. Об этом пишут «Невские новости».

Совещание прошло 2 июля. Во время него Беглов призвал помогать пенсионерам в освоении новых технологий - в частности, в использовании ЕКП.

Градоначальник отметил, что данная карта - не просто проездной или банковская карта. По его словам, это один из важных элементов цифровой экономики, который должен облегчить жизнь пожилых людей. Задача граждан - научить их правильно использовать ЕКП и извлекать из нее максимальную выгоду, заявил Беглов.

Врио губернатора предложил заняться решением данной задачи недавно формированной службе социальных участковых. Они могли бы объяснить пожилым людям, как правильно использовать карту и получать по ней соцпомощь. Работа над проектом поручена вие-губернатору Анне Митяниной.

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Автор: Олег Королев
#пенсионеры #беглов #екп

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