Грузинские националисты напали на российских туристов в Тбилиси

Видеозапись с нападением на автомобиль с российскими туристами появилась в интернете, пишет ФАН.

На кадрах видно, как машину, в которой сидит мужчина и, предположительно, его жена и дочь окружили несколько грузинских националистов. Радикалы выкрикивали оскорбительные фразы и наклеили на автомашину пару наклеек. После того, как машина с российскими номерами отъехала, участники акции достали из своего авто флаги Грузии и Украины.

Антироссийские выступления, организованные оппозицией, начались в Грузии 20 июня. Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и акустические пушки. В результате пострадали 240 человек, в том числе восемьдесят сотрудников полиции.

Причиной протестов в Тбилиси стало то, что грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии МАП. Формальным поводом послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского спикера.

В целях обеспечения безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.