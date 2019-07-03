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0:37   3 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Грузинские националисты напали на российских туристов в Тбилиси

Грузинские националисты напали на российских туристов в Тбилиси

Видеозапись с нападением на автомобиль с российскими туристами появилась в интернете, пишет ФАН.

На кадрах видно, как машину, в которой сидит мужчина и, предположительно, его жена и дочь окружили несколько грузинских националистов. Радикалы выкрикивали оскорбительные фразы и наклеили на автомашину пару наклеек. После того, как машина с российскими номерами отъехала, участники акции достали из своего авто флаги Грузии и Украины.

Антироссийские выступления, организованные оппозицией, начались в Грузии 20 июня. Полиция была вынуждена применить против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и акустические пушки. В результате пострадали 240 человек, в том числе восемьдесят сотрудников полиции.

Причиной протестов в Тбилиси стало то, что грузинская оппозиция сорвала выступление российской делегации на сессии МАП. Формальным поводом послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского спикера.

В целях обеспечения безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля.

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Автор: Олег Королев
#грузия #российские туристы

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