Единая карта петербуржца позволит ездить в метро со скидкой в 15 рублей

Владельцам единой карты петербуржца в скором времени предоставят скидку в 15 рублей на проезд в городском метро. Об этом рассказал председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко на заседании малого правительства при участии главы города Александра Беглова, пишут «Невские новости».

Отмечается, что скидка будет действовать всего четыре месяца. Однако городские власти обсуждают возможность продления льготного периода хотя бы для некоторых категорий граждан.

Москаленко также добавил, что в будущем году у мобильного приложения ЕКП появятся новые опции - так, владельцы карты смогут оперативно пополнить проездной и вызвать врача.

Также в приложении будет предусмотрена возможность оценить качество работы коммунальных служб. Известно, что за активное пользование приложением полагаются бонусы.