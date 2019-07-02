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22:21   2 Июля 2019
Россия

Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппарате

Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппарате

Российское министерство обороны опровергло информацию норвежского Агентства по ядерной опасности, которое утверждает, что на глубоководном научно-исследовательском аппарате взорвался газ.

Ранее директор иностранного ведомства Пер Странд заявил, что Россия якобы предупредила о взрыве газа. Он также добавил, что сотрудники агентства не обнаружили превышения уровня радиации.

2 июня оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия. Также проверку начал Следственный комитет.

Минобороны опровергло данные о взрыве газа на глубоководном аппарате

Российский лидер Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ознакомиться с докладами по ЧП в Североморске и лично доложить о результатах расследования.

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Автор: Анна Манц
#пожар #минобороны #норвегия #аппарат

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