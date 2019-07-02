Митинг в поддержку капитана, спасшего беженцев, вспыхнул в Вене

Порядка двух тысяч людей собрались в столице Австрии, чтобы поддержать капитана немецкого корабля Каролу Ракете, которую обвиняют в содействии нелегальной миграции. Об этом сообщает портал «360» 2 июля.

Девушка находится под домашним арестом в Италии, так как она подобрала в море и привезла в страну ливийских беженцев. Местные власти решили принять только 13 людей: больных, женщин и детей. Однако Ракете вошла в порт без разрешения, так как ситуация могла выйти из-под контроля.

На данный момент суд города Агридженто отложил вынесение решения. Однако, если капитана признают виновной, то она может отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. Прокурор требует, чтобы обвиняемой закрыли въезд в Италию.

Митингующие требуют освобождения обвиняемой. Они считают, что нельзя судить капитана за то, что она спасла жизнь людям. Особое внимание протестующие Вены уделяют главе итальянского министерства иностранных дел Маттео Сальвини, который запретил судам с мигрантами швартоваться у берегов Италии. Помимо этого, несогласные требуют у итальянского правительства отметить указ министра и вновь разрешить принимать корабли из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Акция по сбору пожертвования в пользу Ракете за несколько часов собрала свыше миллиона евро. Все деньги пойдут на оплату судебных мероприятий.

Глава немецкого МИД Хайко Мас отметил, что итогом судебных тяжб должно стать освобождение капитана. Его итальянский коллега в ответ призвал немцев соблюдать законы Италии.