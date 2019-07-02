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22:16   2 Июля 2019
Россия

Беглов рассказал о самой масштабной программе благоустройства Петербурга

Беглов рассказал о самой масштабной программе благоустройства Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов раздал поручения по городскому благоустройству. Об этом сообщили «Невские новости» с совещания в Смольном 2 июля.

Беглов отметил, что мероприятия этого года стали самыми масштабными, ведь благоустройству подвергнутся абсолютно все районы города на Неве. На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделили четыре миллиарда рублей из городского бюджета. Кроме этого, еще два миллиарда будут направлены из средств районов и муниципалитетов.

«Люди ждут, что эти деньги будут потрачены с умом и изменят облик Петербурга. Поэтому нужно строго следить за эффективностью расходования средств и качеством выполнения работ», — отметил градоначальник.

Беглов рассказал о самой масштабной программе благоустройства Петербурга

За летний период планируется обустроить более 40 парков и скверов, почти 500 дворов и свыше 100 общественных пространств, таких как набережные, пляжи, бульвары и территории у социальных учреждений.

К сентябрю должны быть отремонтированы детские площадки и дорожки для пешеходов, заменен асфальт, установлено спортивное оборудование, посажены растения, восстановлен газонный настил, обустроены зоны отдыха, установлены скамейки, урны для мусора и фонарные столбы. Сейчас все это готово за 30–40 процентов.

Глава Петербурга напомнил, что соглашение с «Почтой России», подписанное на ПМЭФ-2019, поможет реконструировать Почтовый квартал. Он располагается между Исаакиевским собором, Новой Голландией и Красногвардейским бульваром. Также в городе будут проходить различные голосования и конкурсы среди петербуржцев.

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Автор: Анна Манц
#петербург #беглов #благоустройство

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