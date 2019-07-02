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 Коротков прилетел в Вену на проплаченную Западом «независимую» конференцию просить денег

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22:41   2 Июля 2019
Общество

Коротков прилетел в Вену на проплаченную Западом «независимую» конференцию просить денег

Коротков прилетел в Вену на проплаченную Западом «независимую» конференцию просить денег

Мероприятие под названием «Четвертая конференция программы Russian Newsroom и премии «Редколлегия» состоялось в Вене.

ФАН уже неоднократно писал о мероприятиях, которые Запад устраивает для оппозиционных российских журналистов. В этот раз съезд «тусовки» прошел в австрийской столице, в нее вошли Коротков, Пархоменко и прочие персонажи антироссийской направленности.

Что российские «журналисты» забыли в Вене

Проходящее в Вене мероприятие позиционирует себя как независимая премия, которую учредил фонд Sreda foundation с целью поддержать свободную профессиональную журналистику в России.

Конференция прошла в закрытом формате, после нее был дан ужин. Среди участников были журналисты «Медузы», «Новой газеты», «Дождя», The Bell, «Медиазоны», Sports.ru и «Ведомостей».

«Новую газету» представили трое: известный по наркоскандалу в 2015 году Павел Каныгин, внештатник Дарья Бурлакова (бывший редактор ТАСС) и печально известный журналист-расследователь Денис Коротков.

Как написала Бурлакова в Facebook, в Вене на мероприятии обсуждалась экономика медиа в России.

Коротков прилетел в Вену на проплаченную Западом «независимую» конференцию просить денег

О мероприятии в Вене писал и Сергей Пархоменко — «эховец», координатор и член жюри в премии «Редколлегия».

Коротков прилетел в Вену на проплаченную Западом «независимую» конференцию просить денег

Венский пресс-клуб тоже анонсировал конференцию в Facebook, рассказав о повестке.

«Восемь журналистов на панельной дискуссии обсудили чрезвычайное политическое и экономическое давление, которое оказывает на них система [президента РФ Владимира] Путина и которое может быстро поставить под угрозу их существование.

Коротков прилетел в Вену на проплаченную Западом «независимую» конференцию просить денег

Спонсоры, дайте денег!

Источник ФАН рассказал, как проводил время в Австрии изменник Родины Денис Коротков. После мероприятия журналисты собрались в ресторане, но Коротков заказывал только пиво вместо еды. По всей вероятности, сейчас он просто не способен заработать на ужин в приличных заведениях. Но по итогам поездки Денису, вероятно, все же удалось пополнить запасы, отмечает ФАН.

Также источник рассказал, что Коротков общался в Вене с одной из коллег, сравнивая себя с главным героем романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

ФАН напоминает, что ранее Коротков работал в «Фонтанке», а сейчас занимается «расследованиями» в «Новой газете». В один из крупных скандалов Коротков сочинил фейк об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко, который якобы сообщал ему о деятельности бизнесмена Евгения Пригожина. Но спустя время он попросил полицию прекратить его поиски. Также позже стало известно, что Амельченко вовсе не был информатором - Коротков предложил ему 300 тысяч рублей за то, что тот начитает на диктофон заданный ему текст.

Кстати, Коротков является лауреатом премии движения «Открытая Россия», которое финансирует Ходорковский. Организацию признали в РФ нежелательной, а сам олигарх обвиняется в убийствах.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #австрия #сми #общество #новая газета #коротков #бурлакова

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