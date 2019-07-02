Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

 Число партнеров «Единой карты петербуржца» увеличится на треть

Число партнеров «Единой карты петербуржца» увеличится на треть
Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

 Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

 Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ

Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ
Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

 Число партнеров «Единой карты петербуржца» увеличится на треть

Число партнеров «Единой карты петербуржца» увеличится на треть
Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

 Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

 Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ

Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ
21:28   2 Июля 2019
Россия

Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Глава Минобороны Сергей Шойгу встретился во вторник с главой РФ Владимиром Путиным после ЧП с научно-исследовательским подводным судном, где в результате пожара погибли 14 моряков. По словам министра обороны, сейчас специалисты обследуют корабль для установления причин произошедшего.

Как сообщило ранее российское оборонное ведомство, в понедельник в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. СК РФ начал проверку произошедшего.

Сейчас глубоководный аппарат находится на базе в Североморске.  Расследованием причин ЧП займется комиссия под руководством главнокомандующего ВМФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#путин #вмф #шойгу #североморск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...