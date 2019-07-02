Специалисты начали обследовать аппарат после ЧП с гибелью 14 подводников

Глава Минобороны Сергей Шойгу встретился во вторник с главой РФ Владимиром Путиным после ЧП с научно-исследовательским подводным судном, где в результате пожара погибли 14 моряков. По словам министра обороны, сейчас специалисты обследуют корабль для установления причин произошедшего.

Как сообщило ранее российское оборонное ведомство, в понедельник в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, 14 подводников погибли, отравившись продуктами горения. СК РФ начал проверку произошедшего.

Сейчас глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Расследованием причин ЧП займется комиссия под руководством главнокомандующего ВМФ.