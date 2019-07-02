Обязательное психологическое обследование не поможет избежать насилия в семьях

По меньшей мере 36 000 женщин ежегодно становятся жертвами домашнего насилия: терпят побои и унижения. Депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров решил покончить с этим и предложил Минздраву проводить обязательное психиатрическое и медицинское обследование перед регистрацией брака. По его мнению, это позволит предостеречь супругов от домашнего насилия и возможного развода.

«Мне как человеку «жившему», хотелось бы видеть такие справки. Например, возможно или невозможно иметь детей. Большая часть половинок скрывает нежелательные факты биографии», — считает депутат.

Петров уверен, что женщина должна смотреть на 10, а то и 15 лет вперед: думать о том, какие у нее родятся дети.

«С теоретической точки зрения, знать о психических отклонениях супруга все же следует: может быть, он наркоман или алкоголик в прошлом», — говорит Петров.

Любой партнер должен четко оценивать риски, вступая в брак. Петров, комментируя инициативу «Политике сегодня», уточнил, что обязательное обследование бесплатное, а супругов за отрицательные результаты наказывать штрафами не будут.

«Я считаю, что это должно быть бесплатно. Это все можно решить в рамках ОМС (Обязательное Медицинское Страхование). Штрафов никаких не надо, это как с водительскими правами: не получил справку — не зарегистрировал брак»,— говорит депутат.

Влюбленные смогут расписаться и без рекомендации медиков, но просчитав все возможные риски.

Депутат Госдумы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина другого мнения. Она считает, что насилие в семье нельзя оправдать ничем, даже психическими отклонениями.

«Наличие психического заболевания не означает то, что человек будет проявлять жестокость по отношению к своим родным, и наоборот. Согласно ст. 15 Семейного кодекса РФ прохождение медицинского обследования является правом, а не обязанностью будущих супругов», — возразила Пушкина.

Необходим закон, который позволит пресечь домашнее насилие, считает депутат.

«Следственный Комитет РФ и МВД РФ констатируют рост числа таких преступлений из-за декриминализации побоев. При этом судить о количестве случаев насилия в семьях, тем более в динамике, очень сложно, поэтому побои нужно опять сделать преступлением», — утверждает эксперт.

Оксана Пушкина совместно с группой других экспертов ведет работу над созданием законопроекта «Об основах профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Ведется работа и над понятийным аппаратом. По мнению Пушкиной, новый закон должен носить не рамочный характер, а создавать реально действующую систему профилактики семейно-бытового насилия.