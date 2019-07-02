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20:49   2 Июля 2019
Россия

Шойгу лично доложит Путину о причинах ЧП на аппарате Минобороны

Шойгу лично доложит Путину о причинах ЧП на аппарате Минобороны

Глава министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу лично доложит российскому президенту Владимиру Путину о причинах пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате, согласно его поручению.

Во вторник, 2 июля, глава страны встретился с генералом, чтобы обсудить инцидент. Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы ознакомиться с докладами о причинах происшествия. По прибытии министр должен лично доложить о ситуации.

Ранее оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия. Также проверку начал Следственный комитет.

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Автор: Анна Манц
#путин #пожар #минобороны #шойгу #североморск

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