Путин рассказал о погибших при пожаре на глубоководном научном аппарате

Российский президент Владимир Путин рассказал о моряках-подводниках, которые погибли от отравления угарным газом при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате.

Во вторник, 2 июля, он встретился с главой министерства обороны генералом армии Сергеем Шойгу, чтобы обсудить инцидент. Как стало известно, в списке погибших находятся семеро капитанов первого ранга и два Героя России. Глава страны подчеркнул, что экипаж был высокопрофессиональным.

«Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших», — сказал Путин.

Кроме этого, он поручил министру помочь семьям погибших и оказать им поддержку.

Ранее оборонное ведомство сообщило о пожаре на научно-исследовательском аппарате министерства. Инцидент произошел в территориальных водах России в понедельник, 1 июля. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 членов экипажа погибли из-за отравления угарным газом.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия. Также проверку начал Следственный комитет.