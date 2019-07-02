Число партнеров «Единой карты петербуржца» увеличится на треть

Количество точек партнеров «Единой карты петербуржца» в скором времени вырастет до 3,6 тысяч адресов, сообщили «Невские новости» 2 июля. Во вторник данный вопрос обсудили на заседании в Смольном.

На мероприятии отметили, что нынешний пакет перспективных партнеров позволит расширить список адресов, где принимают ЕКП, на 1,3 тысячи точек, то есть почти на треть. Это займет всего несколько месяцев.

Также сейчас важно проанализировать качество программ лояльности, которые доступны держателем Единых карт петербуржца. Кроме этого, необходимо ввести в проект второе предприятие, производящее банковские карты. Это важно для реализации программы. В частности, партером может стать завод «Новакард», продукция которого уже не один месяц тестируется в метрополитене.

Проект стартовал 6 мая. Единую карту успели получить более шести тысяч горожан, еще свыше 32 тысяч ожидают оформления. Помимо платежной функции и хранения документов, благодаря ей можно получать скидки или копить различные бонусы.

Программа создана по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, она стала частью проекта «Умный город». Единую карту петербуржца, которая призвана упростить жизнь граждан, можно получить в нескольких банках города.