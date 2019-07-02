Подмосковным семьям с новорожденными разрешат выбирать между подарком и деньгами

В Московской области семьи с новорожденным малышом с 1 сентября смогут самостоятельно выбирать между подарочным набором и деньгами, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Выплата составит 20 тысяч рублей. Законопроект рассмотрят на заседании Мособлдумы 4 июля, пишет «360».

Сам подарочный набор состоит из 53 вещей первой необходимости для младенца и преподносится в брендированной коробке «Я родился в Подмосковье». В подарок входят пеленки, полотенце-уголок, шапочки, разная одежда, молокоотсос, подогреватель детского питания и прочие нужные предметы по уходу за ребенком, а также косметические средства - присыпка, шампунь и многое другое.