Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим доходом собрать первоклашек в школу

Правительство Московской области поможет семьям с маленьким достатком собрать в школу детей, поступающих в первый класс, сообщил портал «360» 2 июля.

О таком решении объявил губернатор региона Андрей Воробьев на заседании областного правительства во вторник. Помощь смогут получить семьи, чей доход на одного человека составляет менее 14 тысяч рублей.

В набор входят рюкзак с эргономичной спинкой, подставка под учебники, шесть тетрадей в линейку и клетку, обложки, пенал с двумя отделениями, три шариковых ручки и столько же простых карандашей, линейка, точилка и ластик. Для уроков изобразительного искусства в подарке также есть 12 цветных карандашей, альбом, акварельные краски, три кисточки, а также наборы пластилина и цветной бумаги.

Глава подмосковного министерства социального развития Ирина Фаевская отметила, что не у каждой семьи есть возможность собрать канцтовары и другие вещи, необходимые в школе.

«Это же важно, чтобы все первоклассники пришли в школу подготовленными, с хорошим настроением, хорошими рюкзачками, канцтоварами», — подчеркнула министр.

Стоит отметить, что в этом году в более восьми тысяч детей Московской области впервые пойдут в школу. На подарки местные власти выделили свыше 21 миллиона рублей. Средства стали доступны благодаря экономии бюджетных денег.