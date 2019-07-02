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20:11   2 Июля 2019
Россия

Врио губернатора Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

Врио губернатора Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

Андрей Чибис назвал страшной трагедией гибель 14 российских моряков-подводников. Он написал в Facebook о готовности области оказать содействие Северному флоту, отметив, что они всегда поддерживают друг друга в сложные времена.

Ранее во вторник российское оборонное ведомство сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в результате пожара погибли 14 российских моряков-подводников. Известно, что смерть наступила в результате отравления продуктами горения.

Минобороны также сообщило, что сейчас аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.

Российский президент Владимир Путин после гибели подводников отменил участие в форуме «Реки России», в скором времени он проведет встречу с главой МО РФ Сергеем Шойгу.

Следственный комитет инициировал доследственную проверку.

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Автор: Ольга Шпакова
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