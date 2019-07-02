Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»

Журналист химкинского филиала «360» пошла на стажировку в ООО «Мостгаз», которая втридорога продает газовое оборудование доверчивым пенсионерам. Сотрудники портала рассказали, что из этого получилось.

На «Мостгаз» неоднократно поступали жалобы. Ее торговцы занимаются агрессивными продажами, пользуются созвучием с названием государственной компании «Мосгаз» и даже носят похожую форму. Мошенники ходят по квартирам и предлагают пенсионерам замену газовых плит по цене в три-четыре раза дороже настоящей стоимости.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, организация существует с февраля 2019 года. Мошенническая организация фактически находится на Сретенском бульваре, а ее юридический адрес — Крылатских холмах. «Мостгаз» работает не только в столице, но еще и в Подмосковье.

Журналист «360» проходила стажировку с более опытным «коллегой». За день они смогли убедить одну бабушку приобрести плиту.

«Он [торговец] вместе с пенсионеркой отправился в Сбербанк, чтобы снять деньги с ее сберегательного счета. Женщина потратила на эту плиту 28 тысяч 990 рублей, тогда как красная цена этой плите восемь тысяч. Этот сотрудник заработал чистыми девять тысяч рублей», — рассказала девушка.

Съемочная группа портала направилась на Сретенский бульвар, чтобы получить официальный комментарий. Однако встречающие их молодые люди со спортивным телосложением оказали не совсем радушный прием. Они выскочили из полуподвального помещения, набросились на членов группы, разбили камеру и вытолкали их.

Пострадавшие обратились в полицию. Рассмотрением заявления займется ОМВД по Красносельскому району Москвы.