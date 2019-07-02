Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врио губернатора Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

Врио губернатора Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

 Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»

Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»
Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

 Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

 Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ

Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ
Врио губернатора Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

Врио губернатора Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

 Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»

Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»
Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

 Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

 Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ

Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ
20:08   2 Июля 2019
Россия

Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»

Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»

Журналист химкинского филиала «360» пошла на стажировку в ООО «Мостгаз», которая втридорога продает газовое оборудование доверчивым пенсионерам. Сотрудники портала рассказали, что из этого получилось.

На «Мостгаз» неоднократно поступали жалобы. Ее торговцы занимаются агрессивными продажами, пользуются созвучием с названием государственной компании «Мосгаз» и даже носят похожую форму. Мошенники ходят по квартирам и предлагают пенсионерам замену газовых плит по цене в три-четыре раза дороже настоящей стоимости.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, организация существует с февраля 2019 года. Мошенническая организация фактически находится на Сретенском бульваре, а ее юридический адрес — Крылатских холмах. «Мостгаз» работает не только в столице, но еще и в Подмосковье.

Сотрудники «360» обратились в полицию после нападения мошенников из «Мостгаза»

Журналист «360» проходила стажировку с более опытным «коллегой». За день они смогли убедить одну бабушку приобрести плиту.

«Он [торговец] вместе с пенсионеркой отправился в Сбербанк, чтобы снять деньги с ее сберегательного счета. Женщина потратила на эту плиту 28 тысяч 990 рублей, тогда как красная цена этой плите восемь тысяч. Этот сотрудник заработал чистыми девять тысяч рублей», — рассказала девушка.

Съемочная группа портала направилась на Сретенский бульвар, чтобы получить официальный комментарий. Однако встречающие их молодые люди со спортивным телосложением оказали не совсем радушный прием. Они выскочили из полуподвального помещения, набросились на членов группы, разбили камеру и вытолкали их.

Пострадавшие обратились в полицию. Рассмотрением заявления займется ОМВД по Красносельскому району Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#полиция #нападение #мошенники #360 #мостгаз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...