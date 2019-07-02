Вместо Путина на форуме «Реки России» выступит Голодец

Российский президент Владимир Путин решил отменить участие в форуме «Реки России», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости 2 июля.

«По его поручению к участникам форума обратится вице-премьер Ольга Голодец», — добавил он.

В понедельник, 1 июля, сообщалось, что Путин во вторник посетит Тверскую область, чтобы выступить на пленарном заседании Национального туристского форума «Реки России». Событие стартовало 2 июля.

Мероприятие ежегодно проводится с 2016 года. Форум стал одной из ключевых площадок для решения экологических проблем и развития круизного и водного туризма. В этом году участники обсудят привлечение туристов, развитие внутренних водных путей и туризм в качестве инструмента социально-экономического роста регионов.