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19:47   2 Июля 2019
Весь мир

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

«Доклад Хендерсона» опроверг выводы отчета ОЗХО о «химатаке» в Думе

Новый доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия разрушает тезисы, выдвинутые в ходе первого расследования якобы произошедшей химатаки в сирийской Думе. Технические эксперименты указали на значительные расхождения между выводами организации и фактами.

Доклад группы специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном, подготовленный в мае, поставил под сомнение выводы, изложенные в мартовском отчете. Исследователи обратили внимание на то, что авторы первого расследования утверждали, что баллоны с хлором доставила на место «химатаки» авиация ВВС Сирии или ВКС РФ. Однако новый доклад полностью опровергает эти тезисы.

Группа экспертов Хендерсона выявила множество расхождений между докладом ОЗХО и фактами, обнаружив несовпадение дат, неверную хронологию развития событий и не соответствующий экспериментальным данным внешний вид боеприпасов с отравляющими веществами. Анализ образцов, взятых специалистами ОЗХО в Думе, не доказал факта применения токсичных агентов.

Экспертам удалось сделать вывод, что баллоны, названные ключевым доказательством применения химоружия, размещались на месте ЧП вручную и никак не могли попасть туда с воздуха. С выводами рабочей группы согласился профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол.

После того, как часть доклада группы Хендерсона попала в СМИ, семь представителей организации «Белые каски» признались в инсценировке «химатаки» в Думе, что является еще одним подтверждением того, что выводы мартовского доклада ОЗХО политизированы и направлены против правительствв Сирии и РФ.

Новый доклад стал подтверждением того, о чем Россия говорила с самого начала — что все это фейк и постановка британских спецслужб совместно с «Белыми касками», заявил ФАН член Совета Федерации Владимир Джабаров.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #дума #озхо #химатака #доклад хендерсона

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