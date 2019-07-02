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19:14   2 Июля 2019
Россия

Шойгу доложит Путину о ситуации с подводниками

Шойгу доложит Путину о ситуации с подводниками

Российский президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с главой министерства обороны генералом армии Сергеем Шойгу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 июля.

«В ближайшее время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Шойгу», — сказал он.

Отмечается, что генерал доложит президенту о ситуации с подводниками с научно-исследовательского глубоководного аппарата. Напомним, что ранее оборонное ведомство сообщало о пожаре на подводном судне.

Инцидент произошел в территориальных водах России. Огонь возник при проведении биометрических измерений. 14 моряков-подводников погибли от отравления продуктами горения.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Отмечается, что очаг возгорания ликвидировал экипаж судна. Сейчас оно находится на военно-морской базе Североморск. Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов возглавил расследование причин чрезвычайного происшествия.

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Автор: Анна Манц
#путин #пожар #минобороны #вмф #шойгу

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