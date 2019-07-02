Украинский самолет потерпел крушение во время тренировки

Самолет Л-39 упал в Харьковской области во время учебно-тренировочного полета, сообщили в Харьковском национальном университете Воздушных сил в Facebook 2 июля.

Инцидент произошел около 16.00 часов. Пилотом выступал курсант третьего курса учебного учреждения, он успел катапультироваться. Отмечается, что во время полета произошла нештатная ситуация.

«Пилот сообщил о ней [нештатной ситуации] группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании», — указано в публикации.

Согласно информации, после приземления ученик вышел на связь и сообщил об отсутствии повреждений. Самолет упал в поле у поселка Староверовка. При крушении никто не пострадал.

Тренировочные полеты курсантов университета на самолетах Л-39 стартовали 8 июня.