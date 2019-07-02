Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во вторник, 2 июля, встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским и раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть полномочия РФ. По ее словам, вэто не должно было проходить без выполнения определенных условий.
«Мы согласились с нашими друзьями из Украины, что эти права не должны были восстанавливать без всяких условий», — заявила глава МИД Канады на открытии конференции по вопросам украинских реформ.
ПАСЕ во вторник, 25 июня, приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию поучаствовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций РФ в ПАСЕ сохранилась. Согласно резолюции, права российской делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
Delighted to welcome Ukraine’s President @ZelenskyyUa to #Canada — and to our beautiful city of #Toronto — for the third @UkrReformConf . Canada stands with the people of Ukraine and their ambitious reform agenda. pic.twitter.com/cBLyhgrGON— Chrystia Freeland (@cafreeland) 2 июля 2019 г.