Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во вторник, 2 июля, встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским и раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть полномочия РФ. По ее словам, вэто не должно было проходить без выполнения определенных условий.

«Мы согласились с нашими друзьями из Украины, что эти права не должны были восстанавливать без всяких условий», — заявила глава МИД Канады на открытии конференции по вопросам украинских реформ.

ПАСЕ во вторник, 25 июня, приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию поучаствовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций РФ в ПАСЕ сохранилась. Согласно резолюции, права российской делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.