Глава МИД Канады раскритиковала решение ПАСЕ вернуть полномочия РФ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во вторник, 2 июля, встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским и раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть полномочия РФ. По ее словам, вэто не должно было проходить без выполнения определенных условий.

ПАСЕ во вторник, 25 июня, приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию поучаствовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания полномочий делегаций РФ в ПАСЕ сохранилась. Согласно резолюции, права российской делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Delighted to welcome Ukraine’s President @ZelenskyyUa to #Canada — and to our beautiful city of #Toronto — for the third @UkrReformConf . Canada stands with the people of Ukraine and their ambitious reform agenda. pic.twitter.com/cBLyhgrGON