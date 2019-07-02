Оппозиция боится провала и потому хочет отменить петербургские выборы

Сегодня, 2 июля, в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция о проблемах, с которыми сталкиваются оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты. «Объединенная демократическая коалиция» настаивает на отмене как губернаторских, так и муниципальных выборов в Северной столице: в местных ИКМО выявлено слишком много правонарушений. Справедливы ли их требования?

Участники пресс-конференции обозначили список главных проблем с выдвижением независимых кандидатов на выборы в Санкт-Петербурге. Среди них: очереди в ИКМО, состоящие из «фиктивных» кандидатов, провокации на участках, отказ в регистрации без объяснения причин и другие. Оппозиционеры правы: указанные нарушения действительно можно трактовать как пренебрежение избирательными правами граждан.

О чем молчат «демократы»?

Однако, как сообщают активисты из «Школы молодого политика», проблему «независимые кандидаты» преувеличивают. Волонтеры ШМП проводят регулярные инспекции «сложных» избирательных комиссий. Все правонарушения они фиксируют на видеокамеру. Всего активисты посетили более 60 ИКМО, на 29 из них обнаружили незначительные проблемы. Например, комиссию сложно найти по обозначенному адресу или нужные материалы на информационных стендах не закреплены.

После того, как волонтеры обратились в ЦИК РФ, ситуация изменилась: в большинстве ИКМО исчезли очереди, а сотрудники комиссий стали более приветливыми. На работников шести избирательных комиссий пришлось завести уголовное дело по статье «воспрепятствование осуществлению избирательных прав». Иногда мобильные группы становились свидетелями противодействия со стороны оппозиционеров. Например, в МО «Екатерингофское» демократические активисты объявили реальных кандидатов, стоявших в очереди на подачу документов, фиктивными и в грубой форме предложили им покинуть ИКМО.

С действительно серьезными правонарушениями представители ШМП столкнулись только в трех ИКМО — то есть в 2,8% от общего числа избиркомов. Большинство ИКМО к настоящему времени «исправились». С такими выводами согласен и замглавы ЦИК РФ Николай Булаев: причин для отмены выборов в Санкт-Петербурге нет.

Зачем молчат «демократы»?

Видимо, оппозиция намеренно раздувает скандал вокруг нарушений прав кандидатов в местных избирательных комиссиях и надеется на отмену выборов потому, что боится провала: за потенциальных кандидатов от «демократической коалиции никто не хочет голосовать. Более того, от оппозиции никто не хочет выдвигаться. На это жаловались сами демократы в ходе пресс-конференции.

«Действительно, часто опускаются руки: у людей своя жизнь, работа, семья. А они должны стоять в очередях, сталкиваться с проблемами» — заметил координатор проекта «Объединённые демократы» Андрей Пивоваров.

Политическая борьба — дело непростое: вести избирательную кампанию зачастую очень тяжело, это требует огромных душевных сил и денежных средств. Но возникает вопрос: зачем избирателям голосовать за кандидата, который не готов отстаивать даже собственные права?