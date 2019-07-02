Путин поручил представить предложения по статье о преступном сообществе до августа

Президентская администрация, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет должны разработать и представить правки к статье о преступном сообществе, следует из поручения российского президента Владимира Путина. Список поручений по итогам Прямой линии опубликовали на сайте Кремля 2 июня.

Правки законов, касающихся организованной преступности, необходимы, чтобы исключить применение норм в отношении экономических преступлений.

Срок исполнения — до 1 августа текущего года. Ответственные: руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

На Прямой линии 20 июня Путин обратил внимание, что «под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации, где кто-то нарушал закон». Также 24 июня Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который призван скорректировать уголовную статью «Организация преступного сообщества».