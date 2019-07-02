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18:44   2 Июля 2019
Россия

Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник, 2 июля, в ходе заседания в Смольном заявил, что жители города должны знать, за что они платят. По его словам, для петербуржцев необходимо не только провести разъяснительные работы об изменениях в платежных квитанциях ЖКХ, но и непосредственно на них указать, какие тарифы заморожены.

Беглов предложил указывать на обратной стороне квитанции «замороженные» тарифы, чтобы люди ориентировались, за что и сколько они платят. Также он добавил, что нужно постоянно проводить разъяснительную работу с петербуржцами, передает информационное агентство «Невские Новости».

«Жители должны знать четко, что им положено. Дайте мне макет платежки и проведите разъяснительную работу со СМИ», — сказал Беглов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#жкх #беглов #тариф #квитанции

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