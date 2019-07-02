ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства

Российский президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре, министерству внутренних дел и Роскомнадзору проанализировать практику по административным делам об оскорблении государства в интернете. Список поручений по итогам Прямой линии опубликовали на сайте Кремля 2 июня.

При необходимости, ведомства должны принять меры, чтобы не допустить необоснованное привлечение к административной ответственности и/или блокировку информационного ресурса.

Срок поручения — до 1 ноября текущего года. Ответственные: генеральный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев и руководитель РКН Александр Жаров.

Документ об ответственности за неуважение к обществу, государству, Конституции, органам власти или официальным государственным символам вступил в силу 29 марта.

При обнаружении нарушения Генпрокуратура обращается к Роскомнадзору с требованием разрешить ситуацию. Служба обязана уведомить об этом портал, а держатели сайта, в свою очередь, удалить провокационные материалы. Если же администрация ресурса не выполняет предписание, то ее ждет блокировка, штраф либо административный арест на 15 суток.