Пожаловавшийся Путину пожарный надеется, что зарплату повысят всем сотрудникам МЧС
Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который во время прямой линии пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты сослуживцев, надеется, что повышение заработной платы коснется как аттестованных, так и гражданских сотрудников. Владимир Путин поручил кабмину повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч рублей.
Соответствующее поручение опубликовали на официальном сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 августа 2019 года. Ответственными за выполнение поручения президента РФ назначили вице-премьера Антона Силуанова и главу МЧС Евгения Зиничева.
«Очень хорошо, что решение последовало так скоро, но мы надеемся, что повышение зарплат коснется не только аттестованных сотрудников», — сказал калининградский пожарный РИА Новости.
Президент утвердил перечень поручений по итогам «Прямой линии» https://t.co/n8y0IZk4mL— Президент России (@KremlinRussia) 2 июля 2019 г.