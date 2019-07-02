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18:27   2 Июля 2019
Россия

Пожаловавшийся Путину пожарный надеется, что зарплату повысят всем сотрудникам МЧС

Пожаловавшийся Путину пожарный надеется, что зарплату повысят всем сотрудникам МЧС

Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который во время прямой линии пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты сослуживцев, надеется, что повышение заработной платы коснется как аттестованных, так и гражданских сотрудников. Владимир Путин поручил кабмину повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч рублей.

Соответствующее поручение опубликовали на официальном сайте Кремля. Срок исполнения  — до 1 августа 2019  года. Ответственными за выполнение поручения президента РФ назначили вице-премьера Антона Силуанова и главу МЧС Евгения Зиничева.

«Очень хорошо, что решение последовало так скоро, но мы надеемся, что повышение зарплат коснется не только аттестованных сотрудников», — сказал калининградский пожарный РИА Новости.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #пожарные #общество

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