Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который во время прямой линии пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты сослуживцев, надеется, что повышение заработной платы коснется как аттестованных, так и гражданских сотрудников. Владимир Путин поручил кабмину повысить зарплаты сотрудникам пожарной охраны МЧС до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч рублей.

Соответствующее поручение опубликовали на официальном сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 августа 2019 года. Ответственными за выполнение поручения президента РФ назначили вице-премьера Антона Силуанова и главу МЧС Евгения Зиничева.

«Очень хорошо, что решение последовало так скоро, но мы надеемся, что повышение зарплат коснется не только аттестованных сотрудников», — сказал калининградский пожарный РИА Новости.