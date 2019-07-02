Малькевич попросит Генпрокуратуру проверить оскорбляющий госсимволы контент в соцсетях

Глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич в своем Telegram-канале рассказал о намерении обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить около 100 материалов в соцсетях, оскорбляющих государственную символику.

Он также рассказал, как некоторые региональные и муниципальные чиновники пытаются использовать закон в своих интересах. Так, подчиненные главы Хакасии пытались завести дело против критики их руководителя. В Челябинской области Троицкий городской суд оштрафовал местного жителя из-за комментариев в адрес мэра Троицка Александра Виноградова.

Малькевич написал, что хочет обратить внимание общественности на то, что данный закон направлен на защиту флага, герба, Конституции, а не чиновников, которые почему-то решили использовать закон в своих личных интересах.

Журналист выразил мнение, что в стране следует формировать культуру уважения к символам государства. Он также рассказал, что в период с 22 мая по 21 июня Комиссия ОП РФ по СМИ провела мониторинг «ВКонтакте», Facebook и Instagram, где выявила порядка 100 материалов, оскорбляющих государственную символику, что оказывает разрушительное влияние на общественную нравственность и гражданскую сознательность. Малькевич уточнил, что нарушения были замечены и в таких крупных пабликах «Вконтакте», как MDK и «Борщ».

Письмо в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку указанные материалы и принять меры к их удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам будет отправлено завтра, уточнил блогер.

Он также напомнил, что в других странах тоже задумались о необходимости общественного контроля за контентом в сети. В Британии всерьез заговорили о создании независимых регуляторов соцсетей и «кодекса этики», чтобы убрать оттуда недостоверный и опасный контент.

Уже совсем скоро на площадке Общественной палаты РФ к работе приступит Рабочая группа по развитию информационного общества, обеспечения безопасности интернета и защите прав пользователей, рассказал Малькевич. В нее войдут блогеры, лидеры общественных и правозащитных организаций и гражданские активисты, чтобы «очищать» сеть от негатива, отметил Малькевич.