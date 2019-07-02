Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года разблокировала работу по уточнению списков для обмена пленными на встрече в гуманитарной группы по Донбассу в Минске. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Во вторник в Минске проходит встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп.

«В целом можно отметить определенный конструктив в ходе работы группы по гуманитарным вопросам: впервые за полтора года переговорщики смогли разблокировать проработку списков удерживаемых лиц», — передает пресс-служба.

По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой, 2 июля украинская сторона впервые с января прошлого года представила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в освобождении которых заинтересована республика.

Она отметила, что это один из шагов в сторону обмена пленными, однако говорить о достижении компромисса пока очень рано.

На прошлой неделе власти ЛНР и ДНР передали Киеву четырех пленных в одностороннем порядке, рассчитывая, что таким образом простимулируют дальнейший обмен пленными.