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18:11   2 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года разблокировала работу по уточнению списков для обмена пленными на встрече в гуманитарной группы по Донбассу в Минске. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики. 

Во вторник в Минске проходит встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп. 

«В целом можно отметить определенный конструктив в ходе работы группы по гуманитарным вопросам: впервые за полтора года переговорщики смогли разблокировать проработку списков удерживаемых лиц», — передает пресс-служба. 

По словам представителя самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой, 2 июля украинская сторона впервые с января прошлого года представила информацию по лицам, удерживаемым на Украине, в освобождении которых заинтересована республика. 

Она отметила, что это один из шагов в сторону обмена пленными, однако говорить о достижении компромисса пока очень рано.

На прошлой неделе власти ЛНР и ДНР передали Киеву четырех пленных в одностороннем порядке, рассчитывая, что таким образом простимулируют дальнейший обмен пленными. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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