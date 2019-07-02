Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало компанию Facebook на два миллиона евро в связи с нарушением закона о защите сети. Об этом 2 июля сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник.

Компания нарушила закон при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года. На сайте ведомства сказано, что в отчете количество поступивших жалоб в связи с противозаконным контентом является неполным, что приводит к искажению картины в обществе.

«Это создает искаженную картину в обществе о масштабах противозаконного содержания и о том, как с ним справляется социальная сеть. BfJ наложило штраф в два миллиона евро», — сказано в заявлении.

Отдельно отмечается, что форма обращения для жалоб пользователей на противозаконный контент в Facebook «слишком спрятана». Сообщается, что социальная сеть имеет право подать апелляцию против штрафа.