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Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

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17:56   2 Июля 2019
Весь мир

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало компанию Facebook на два миллиона евро в связи с нарушением закона о защите сети. Об этом 2 июля сказано в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник. 

Компания нарушила закон при публикации отчета о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года. На сайте ведомства сказано, что в отчете количество поступивших жалоб в связи с противозаконным контентом является неполным, что приводит к искажению картины в обществе. 

«Это создает искаженную картину в обществе о масштабах противозаконного содержания и о том, как с ним справляется социальная сеть. BfJ наложило штраф в два миллиона евро», — сказано в заявлении. 

Отдельно отмечается, что форма обращения для жалоб пользователей на противозаконный контент в Facebook «слишком спрятана». Сообщается, что социальная сеть имеет право подать апелляцию против штрафа. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#штраф #общество #весь мир #facebook

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