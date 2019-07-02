«Левада» «нарисовала» Яшину выгодный рейтинг за его же деньги

Стоимость социального опроса от «Левада-центра», который заказал кандидат в Московскую городскую думу от 45-го округа Илья Яшин, стоит полмиллиона рублей, сообщает «Nation News».

Напомним, что 1 июля газета «Ведомости» опубликовала «сенсационный» соцопрос под заголовком «Илья Яшин лидирует среди кандидатов в Мосгордуму по 45-му округу». Действительно, если посмотреть на цифры, то все сходится. Но стоит обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, это погрешность, которая составила 6,6 процента при норме три. Во-вторых, очень интересно число опрошенных — всего 500 человек. Аналогичную новость опубликовали и на портале «Дождь».

Стоит отметить дружбу Яшина и редакции «Ведомостей». С «Дождем» же еще проще: источники сообщали, что кандидат заказывает статьи всего за четверть миллиона. Однако публикацией «соцопроса» оппозиционер сильно подставил издания. Так как предоставленные данные никто не проверил, можно сделать вывод, что любой «либеральный» кандидат за деньги может стать лидером где душе угодно.

Самые резонансные скандалы вокруг выборов в Мосгордуму разразились в 43-и и 45-м избирательных округах. Примечательно, что в них баллотируются марионетки блогера Алексея Навального — юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и Яшин с подкупным лидерством.

Несмотря на одинаковое «происхождение», протеже Навального наживают себе популярность абсолютно разными способами. Если Соболь предстает перед миром со всей наглостью, нахальностью и неадекватностью, то Яшин пошел нарциссическим путем.

Опрос и заказные статьи «лидер» будет использовать в качестве давления на мэрию столицы. Он уверен, что при таком раскладе его должны пустить, даже если он не наберет необходимого числа голосов. Кстати о них — накануне, 1 июля, кандидат в МГД Александр Босых обнаружил квартиру, в которой «рисовали» подписи не только за Яшина, но и за Дмитрия Гудкова. Еще раньше аналогичную «фабрику», только для Соболь, раскрыла полиция.

Недокандидаты Навального проиграли выборы уже на первом этапе. После отказа в регистрации полноценным претендентом на пост депутата столичной городской думы, «оппозиционеры» начнут кричать, что российские власти вставляют им палки в колеса. Однако со стороны правительства — все по закону, а марионетки блогера изначально пошли нечестным путем.