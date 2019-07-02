РФ заплатила 33 миллиона евро в бюджет Совета Европы

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европа за 2019 года. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена.

По его словам, сумма взноса составила примерно 33 миллиона евро.

Агентство напоминает, российская сторона приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы в конце июня 2017 года после того, как права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы было решено приостановить.

ПАСЕ на прошлой неделе пригласила РФ участвовать в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, в которой права России подтверждаются в полном объеме. Российская делегация после этого вернулась к полноформатной работе в ассамблее.

Ранее сенатор Калашников назвал главную тему будущих сессий в ПАСЕ. По его словам, главной темой станет регулирование киберпространства.