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17:46   2 Июля 2019
Россия

РФ заплатила 33 миллиона евро в бюджет Совета Европы

РФ заплатила 33 миллиона евро в бюджет Совета Европы

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европа за 2019 года. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниела Хольтгена. 

По его словам, сумма взноса составила примерно 33 миллиона евро. 

Агентство напоминает, российская сторона приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы в конце июня 2017 года после того, как права ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы было решено приостановить. 

ПАСЕ на прошлой неделе пригласила РФ участвовать в июньской сессии, а 26 июня приняла резолюцию, в которой права России подтверждаются в полном объеме. Российская делегация после этого вернулась к полноформатной работе в ассамблее. 

Ранее сенатор Калашников назвал главную тему будущих сессий в ПАСЕ. По его словам, главной темой станет регулирование киберпространства. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пасе #политика #общество #совет европы

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