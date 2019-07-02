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17:40   2 Июля 2019
Россия

Путин поручил Минздраву проанализировать зарплату сотрудников скорой помощи

Путин поручил Минздраву проанализировать зарплату сотрудников скорой помощи

Российский президент Владимир Путин поручил министерству здравоохранения и региональным властям проанализировать уровень зарплат сотрудников скорой помощи, согласно данным на сайте Кремля 2 июля.

Поручение инициировано после программы «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным», которая состоялась 20 июня. Кроме этого, глава здравоохранительного ведомства Вероника Скворцова должна подготовить доклад по данной теме к 15 августа текущего года.

Также глава страны получил министру определить случаи, когда медицинский персонал может увеличить дозировку и число приемов наркотических и психотропных лекарств в качестве обезболивающего. Это необходимо сделать до 1 декабря.

Путин поручил Минздраву проанализировать зарплату сотрудников скорой помощи

20 июня состоялась 17-я Прямая линия с Путиным. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Федеральные телеканалы транслировали эфир из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.

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Автор: Анна Манц
#путин #зарплата #минздрав #скораяпомощь

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