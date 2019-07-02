Путин поручил Чайке решить проблему необоснованных арестов бизнесменов

Российский президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке, а также председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву найти решение проблемы необоснованного ареста бизнесменов. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости.

В сообщении, размещенном на сайте Кремля, сказано, чтобы Чайка совместно с Верховным судом России проанализировал случаи применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений в бизнес-сфере.

«С учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц», — сказано в документе.

Президент отвел на реализацию поручения полгода, обозначив срок до 1 декабря этого года.

Глава государства подготовил поручение по итогам Прямой линии, которая состоялась 20 июня. Во время линии президент отметил, что злоупотреблять арестами в области экономических преступлений нельзя, как и полностью от нее отказаться.