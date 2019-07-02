Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

 ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства

ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства
Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина
Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

 Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске
Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

 ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства

ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства
Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина
Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

 Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске
17:28   2 Июля 2019
Россия

Путин поручил Чайке решить проблему необоснованных арестов бизнесменов

Путин поручил Чайке решить проблему необоснованных арестов бизнесменов

Российский президент Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке, а также председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву найти решение проблемы необоснованного ареста бизнесменов. Об этом 2 июля сообщает РИА Новости. 

В сообщении, размещенном на сайте Кремля, сказано, чтобы Чайка совместно с Верховным судом России проанализировал случаи применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений в бизнес-сфере. 

«С учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц», — сказано в документе. 

Президент отвел на реализацию поручения полгода, обозначив срок до 1 декабря этого года. 

Глава государства подготовил поручение по итогам Прямой линии, которая состоялась 20 июня. Во время линии президент отметил, что злоупотреблять арестами в области экономических преступлений нельзя, как и полностью от нее отказаться. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #чайка #общество #поручение #президент рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...