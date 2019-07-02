Путин распорядился представить предложения по использованию отечественного ПО

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину представить предложения по использованию российского программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре. Документ появился на сайте Кремля во вторник, 2 июля.

«Представить предложения: о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», — говорится в поручении.

Срок исполнения — до 1 октября 2019 года.