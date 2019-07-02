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Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

Беглов поручил разъяснить «замороженные» тарифы ЖКХ на платежных квитанциях

 ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства

ГП, МВД и РКН должны проанализировать дела об оскорблении государства
Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Украина впервые за полтора года представила данные об удерживаемых пленниках

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина
Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

Федеральное управление юстиции ФРГ оштрафовало на два миллиона евро Facebook

 Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

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17:20   2 Июля 2019
Политика

Путин распорядился представить предложения по использованию отечественного ПО

Путин распорядился представить предложения по использованию отечественного ПО

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину представить предложения по использованию российского программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре. Документ появился на сайте Кремля во вторник, 2 июля.

«Представить предложения: о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», — говорится в поручении.

Срок исполнения — до 1 октября 2019 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #поручение #инфосистемы

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