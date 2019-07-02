Российский президент Владимир Путин утвердил правки в закон о выплатах по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет. Об этом сообщили на сайте Кремля 2 июля.

С 1 января 2020 года выплата увеличится до регионального размера детского прожиточного минимума, если доход семьи на человека ниже двукратного прожиточного минимума по субъекту.

Нововведение инициировали на программе «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным» 20 июня. На данный момент, детское пособие составляет 50 рублей в месяц. Глава страны тогда объяснил, что эти деньги выплачиваются не из государственного бюджета, а за счет работодателей.

«В 1994 году эти деньги заставили платить работодателей. Эти 50 рублей и тогда ничего не значили», — сказал он в эфире.

Лидер отмечал, что если предоставлять подобные пособия семьям, доход которых составляет меньше двух прожиточных минимумов, то выплаты будут распространяться на 70 процентов семей России. Стоит отметить, что два ПМ — это в среднем 45 тысяч рублей.

20 июня состоялась 17-я Прямая линия с Путиным. К началу программы поступило более полутора миллионов вопросов. Федеральные телеканалы транслировали эфир из московского Гостиного двора.

Первая Прямая линия прошла в 2001 первом году и продлилась порядка двух с половиной часов. Тогда в студию поступило свыше 400 тысяч вопросов, но ответить удалось лишь на 46. В прошлом году программа шла четыре часа и 20 минут. Россияне отправили более двух миллионов обращений, на 73 из которых Путин успел ответить.