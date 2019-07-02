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17:09   2 Июля 2019
Россия

Россия и Марокко обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество

Россия и Марокко обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с председателем палаты представителей Королевства Марокко Хабибом Аль-Малики.

Хабиб Аль-Малики приехал в Москву, чтобы участвовать II Международном форуме «Развитие парламентаризма» и парламентской конференции «Россия-Африка». Об этом 2 июля сообщает министерство иностранных дел России. 

Встреча Богданова с Хабибом Аль-Малики прошла в российском МИД. Во время переговоров стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-марокканского сотрудничества. 

«При этом была подтверждена важность парламентской дипломатии в продвижении всего комплекса двусторонних связей, основывающихся на прочном фундаменте Декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Королевством Марокко от 15 октября 2002 года», — сказано на сайте МИД РФ. 

Российское ведомство уточняет, что в беседе также участвовал посол Королевства Марокко в Москве Абделькадер Лешехеб.

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Автор: Софья Белоцерковская
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