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17:01   2 Июля 2019
Весь мир

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

Россия планирует поучаствовать в 61-й международной выставке в Дамаске. Павильон площадью в 500 квадратных метров уже забронирован.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Сирии Ранью Ахмад. Она отметила, что сейчас 24 страны подтвердили участие в выставке, но список еще дополняется. Среди государств — Россия, Китай, Иран, Индия, Куба, Бразилия, ЮАР, Индонезия, Армения и другие.

В минувшем году в выставке участвовали 48 стран.

«Мы надеемся, что большое количество российских компаний примет участие в выставке, так как их участие обязательно выльется в заключение коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве», — заявила Ахмад.

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске Она также рассказала, что в рамках мероприятия пройдут встречи бизнесменов и различные экономические форумы. По словам Ахмад, в 2018 году на 60-й выставке было заключено 740 контрактов на экспорт-импорт товаров с 40 странами.

Международная выставка в Дамаске ежегодно проводилась с 1954 года и до начала кризиса в 2011 году. Выставку возобновили в 2017 году.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #дамаск #выставка

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