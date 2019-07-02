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16:46   2 Июля 2019
Россия

Минобороны сообщило о пожаре на научном глубоководном аппарате

Минобороны сообщило о пожаре на научном глубоководном аппарате

Министерство обороны РФ 2 июля сообщило о пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Отмечается, что инцидент произошел накануне, 1 июня, в территориальных водах России.

Аппарат изучал природное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ. Огонь возник при проведении биометрических измерений. Из-за отравления угарным газом погибли 14 моряков-подводников.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — указано в сообщении.

На данный момент судно находится на военно-морской базе Североморск. Расследованием обстоятельств чрезвычайного происшествия занялся главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Николай Евменов.

«Причины произошедшего устанавливаются», — добавили в публикации.

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Автор: Анна Манц
#пожар #вмф #инобороны

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