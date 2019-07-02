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17:39   2 Июля 2019
Россия

Полиция проверяет информацию о фальшивых подписях за оппозиционных кандидатов

Полиция проверяет информацию о фальшивых подписях за оппозиционных кандидатов

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку после заявления кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых о предполагаемой подделке подписей в пользу оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Ранее Босых сообщил ФАН, что он со своими сторонниками обнаружил квартиру, где группа людей предположительно занималась фальсификацией подписей избирателей в поддержку Яшина и Гудкова.

В Гагаринском отделе полиции ЮЗАО корреспонденту ФАН подтвердили, что по представленной Александром Босых информации, проводится проверка. Другой официальной информации пока нет.

Ранее стало известно, что 29 июня правоохранители задержали в Москве несколько человек по подозрению в фальсификации подписных листов в поддержку Любови Соболь, которая выдвигается на выборах в Мосгордуму по 43-му округу.

В сеть была выложена запись, предположительно, из квартиры, на которой отчетливо видны агитационные плакаты и листовки в поддержку Соболь. 

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Ранее Соболь жаловалась на крайне низкий процент собранных подписей избирателей, однако спустя небольшой отрезок времени она сообщила, что у нее имеется более половины от необходимого числа. Это сразу вызвало подозрения в обществе. Позже ГУ МВД по Москве установило факт подделки подписей для регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму.

Похожая ситуация складывается и в 45-м округе Москвы, где в Мосгордуму выдвигаются соратник активиста Алексея Навального Илья Яшин, глава «Аптекарского огорода» МГУ Алексей Ретеюм и другие.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #подписи #выборы в москве #соболь

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