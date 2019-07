Бойцы и актеры открывают бутылки разными дерзкими способами

Участники интернет-челленджа #BottleCapChallenge ударом ноги с разворота откручивают крышку бутылки, а после выкладывают видео в социальные сети. В флешмобе уже поучаствовали актер Джейсон Стэйтем, ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, американский боец MMA Макс Холлоуэй, чемпионка мира по тайскому боксу россиянка Ирина Ларионова. Собрали для вас лучшие видео с новым челленджем. Наслаждайтесь.

Excellent job Jason Statham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey pic.twitter.com/9IrFUXyehx — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 июля 2019 г.

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @JohnMayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! ???????????? ????⚡???? ???? pic.twitter.com/gLWn0dpOzV — Max Holloway (@BlessedMMA) 28 июня 2019 г.

My sons Anthony & Robert wanted me to take part in the #bottlecapchallenge so I had to challenge myself to take it up another level. First take was just me warming up. What do you think? pic.twitter.com/OvU2usXo2o — Cung Le (@CungLe185) 2 июля 2019 г.

Ладно, челлендж со сбиванием крышечек с вертухи выходит на новый уровень! Россиянка Ирина Ларионова (а заодно чемпионка мира по тайскому боксу) открыла банку маринованных огурцов ногой pic.twitter.com/uhPFJMQbwU — Лента.ру (@lentaruofficial) 2 июля 2019 г.

#bottlecapchallenge !! Nothing better to try it on than my favourite $5 bottle of wine ???????? pic.twitter.com/gx5U8DdKEJ — Jutsu (@JutsuCosplay) 2 июля 2019 г.

Вслед за спортсменами и другими подтянутыми знаменитостями откручивают крышку бутылки ударом ноги с разворота обычные люди, но получается как-то так.