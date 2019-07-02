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16:40   2 Июля 2019
Весь мир

Сирия поддерживает Иран в его противодействии американским угрозам

Сирия поддерживает Иран в его противодействии американским угрозам

Президент Сирии Башар Асад заявил, что страна осуждает эскалацию напряженности в зоне Персидского залива и стоит на стороне Ирана в его противодействии угрозам со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 2 июля.

Асад выразил такое мнение на встрече со старшим помощником главы МИД Ирана Али Асгар Хаджи. По словам сирийского президента, США мерами против Ирана нарушают все основные принципы международного права.

«Действия Вашингтона расшатывают стабильность и ведут к росту напряженности в регионе», — заявил Асад.

Как отмечает агентство, стороны также обсудили провинцию Идлиб, где террористы нападают на районы находящиеся под защитой правительственных войск. Кроме того, затрагивалась подготовка к очередному раунду переговоров, который пройдет в конце июля в казахском Нур-Султане.

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном резко обострился в последние месяцы. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отдал приказ нанести удар по Ирану, однако в последний момент передумал. Поводом для этого стал сбитый американский беспилотник.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #асад #иран

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