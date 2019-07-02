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16:21   2 Июля 2019
Россия

Путин примет верительные грамоты новых послов в РФ в среду

Путин примет верительные грамоты новых послов в РФ в среду

Российский лидер Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов 3 июля. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля. 

Послы прибудут из Турции, Белоруссии, Греции, Южной Кореи, Афганистана и других стран, передает кремлевская пресс-служба. В 2019 году Путин примет верительные грамоты впервые, прошлая подобная церемония прошла в октябре 2018 года.

«Третьего июля 2019 года президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 18 вновь прибывших послов иностранных государств», — сказано в сообщении. 

Церемония по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Мероприятие символизирует официальное начало работы новых послов иностранного государства в России. Как правило, Путин обращается к дипломатам с приветственной речью, а затем общается с ними за бокалом шампанского. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #послы #верительные грамоты

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