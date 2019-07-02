Малькевич призвал создать реестр «СМИ-иностранных агентов»

Член Общественной палаты России и главный редактор USA Really Александр Малькевич прокомментировал доклад немецкой разведки, в котором телеканал RT и агентство Sputnik назвали «агентами влияния России» в Германии. Свое мнение он высказал в Telegram-канале 2 июля.

Вышеназванные российские организации, согласно докладу разведки Германии, «маскируются под независимые СМИ» и пропагандируют «позицию Кремля» среди немцев. Малькевич уверен, что это часть масштабной и спланированной кампании.

«Мы помним, как за несколько месяцев до этого Союз журналистов Германии выступал с открытым письмом, в котором требовал не выдавать лицензию RT Deutsch. Просто позор: журналисты требовали запретить журналистов!», — указано в публикации.

Главред назвал ситуацию «реальной охотой на ведьм». Ранее подобное происходило в США, теперь же перебралось в Европу. Стоит отметить, что российские медиа, работающие за рубежом, ведут деятельность абсолютно легально и профессионально, к тому же имеют высокие рейтинги.

«Почему мы не можем составить свои «черные списки» тех их «СМИ», которые реально занимаются безобразной пропагандой в нашей стране?!», — вопрошает журналист.

На территории России есть множество западных средств массовой информации, целью которых является дестабилизация положения. Подобные «журналисты» обозревают лишь негатив. Более того, некоторые работают «по секторам», то есть направлены лишь на Сибирь, Кавказ или другие регионы.