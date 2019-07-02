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16:23   2 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Украинские правоохранители изъяли 400 килограммов кокаина, общая сумма которого оценивается в 60 миллионов долларов. Тем самым была пресечена деятельность международного синдиката. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев. 

«Изъято 400 килограммов наркотического вещества «кокаин», чистота которого составляет более 90 процентов», — заявил он на брифинге.

Князев добавил, что сотрудникам полиции удалось пресечь деятельность преступного синдиката, который занимался поставкой наркотиков из Латинской Америки в западную Европу. Кроме того, были задержаны три гражданина Украины, Великобритании и Нидерландов.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #полиция #наркотики #общество

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