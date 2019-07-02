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16:53   2 Июля 2019
Россия

Сенатор Джабаров предлагает запретить грузинское вино

Сенатор Джабаров предлагает запретить грузинское вино

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предлагает вспомнить 2006-й год и запретить импорт грузинских вин  

«Я считаю, надо запретить (ввоз вин — прим.ред.) Так как, если страна не почувствует, что она на этом потеряла, она сделает все то же самое. Рынок грузинского вина для России — мизер, эта ниша заполняется мгновенно чилийским вином, испанским, например», — считает сенатор. 

24 июня Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинских вин. По данным ведомства, за последние четыре года объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза.

В 2006 году Россия уже запрещала импорт вина из Грузии, когда Роспотребназор обнаружил повышенное количество пестицидов в продукции. Под эмбарго попала и минеральная вода «Боржоми». Эти меры серьезно ударили по кавказским виноделам, которые продавали в Россию 80% продукции. Лишь через семь лет грузинское вино вернулось на российский рынок. 

В Грузии с 20 июня продолжаются антироссийские выступления, поводом для которых стало участие российских делегатов в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Самые массовые митинги прошли в Тбилиси 20 и 21 июня. Тогда пострадали 240 человек. Националисты напали и на российских журналистов. 

В ответ в Москве приняли решение приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля.

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Автор: Мария Владимирова
#политика #грузия #вино #джабаров

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