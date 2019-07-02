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16:19   2 Июля 2019
Россия

Найдены живыми четыре из 17 пропавших без вести в Иркутской области

Найдены живыми четыре из 17 пропавших без вести в Иркутской области

Сотрудники МЧС нашли живыми четверых человек, которые считались пропавшими без вести после крупного паводка в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 июля.

По словам представителя МЧС, судьба 13 человек по-прежнему остается неизвестной, в том числе одного ребенка. Число погибших в результате наводнения достигло 14. Режим ЧС продолжает действовать в пяти районах области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском.

В зоне бедствия оказался 31 населенный пункт. Подтоплены четыре тысячи жилых домов. Военнослужащие ЦВО развернули полевой лагерь в зоне поводка. Они эвакуируют людей, развозят питьевую воду и медикаменты.

Более 190 человек госпитализированы, пострадали 1,3 тысячи человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #наводнения #иркусткая область

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