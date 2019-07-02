Россия закрепит успех в сотрудничестве с Египтом проектом в Суэцком канале

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе переговоров с председателем Палаты представителей (парламента) Египта Али Абдель Алемом отметила динамику развития отношений между странами. Она отметила, что Москва считает Каир одним из наиболее важных партнеров на Ближнем Востоке и в Африке.

Отношения России и Египта являются одним из самых успешных примеров возвращения РФ в Африку, считает доцент Восточного факультета Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов, пишет «Экономика сегодня».

Он также отметил, что между странами налажен широкий товарообмен - от военно-промышленной продукции и зерновых до нефти и оборудования.

Такие тесные связи привели к полноценному стратегическому партнерству и потенциал совместной работы еще очень высок. Во многих областях совместная работа только начинается, считает эксперт.

Подтверждением этому является крупный двусторонний проект по Суэцкому каналу. Весной прошлого года Россия и Египет договорились создать российскую промзону в Порт-Саиде. Договоренность была заключена на 50-летний срок с возможностью пролонгации. Египет предоставит резидентам РФ 525 гектара для промышленных производств и облегченный налоговый режим.

Промзона станет частью экономического района Суэцкого канала. На реализацию проекта уйдет около 13 лет. Планируется, что к 2026 году компании-резиденты будут производить продукцию на 3,6 миллиарда долларов ежегодно.

Зона Суэцкого канала позволяет развернуть выгодные экономические проекты, указал Герасимов.

Весной в Петербург приезжал глава администрации Суэцкого канала с делегацией бизнесменов и официальных лиц. Спустя какое-то время подобные предметные переговоры прошли в российской столице. Происходит создание инициатив, которые позволят продолжить успешное сотрудничество двух стран.