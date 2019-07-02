Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия и Марокко обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество

Россия и Марокко обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество

Сенатор Джабаров предлагает запретить грузинское вино

Сенатор Джабаров предлагает запретить грузинское вино
Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

 Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ
Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

 Бойцы и актеры открывают бутылки разными дерзкими способами

Бойцы и актеры открывают бутылки разными дерзкими способами
Россия и Марокко обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество

Россия и Марокко обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество

Сенатор Джабаров предлагает запретить грузинское вино

Сенатор Джабаров предлагает запретить грузинское вино
Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина

 Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ

Джабаров считает, что президент Грузии должна извиниться перед президентом РФ
Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

Россия поучаствует в международной выставке в Дамаске

 Бойцы и актеры открывают бутылки разными дерзкими способами

Бойцы и актеры открывают бутылки разными дерзкими способами
16:34   2 Июля 2019
Весь мир

Россия закрепит успех в сотрудничестве с Египтом проектом в Суэцком канале

Россия закрепит успех в сотрудничестве с Египтом проектом в Суэцком канале

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе переговоров с председателем Палаты представителей (парламента) Египта Али Абдель Алемом отметила динамику развития отношений между странами. Она отметила, что Москва считает Каир одним из наиболее важных партнеров на Ближнем Востоке и в Африке.

Отношения России и Египта являются одним из самых успешных примеров возвращения РФ в Африку, считает доцент Восточного факультета Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Игорь Герасимов, пишет «Экономика сегодня».

Он также отметил, что между странами налажен широкий товарообмен - от военно-промышленной продукции и зерновых до нефти и оборудования.

Такие тесные связи привели к полноценному стратегическому партнерству и потенциал совместной работы еще очень высок. Во многих областях совместная работа только начинается, считает эксперт.

Подтверждением этому является крупный двусторонний проект по Суэцкому каналу. Весной прошлого года Россия и Египет договорились создать российскую промзону в Порт-Саиде.  Договоренность была заключена на 50-летний срок с возможностью пролонгации.  Египет предоставит резидентам РФ 525 гектара для промышленных производств и облегченный налоговый режим.

Промзона станет частью экономического района Суэцкого канала. На реализацию проекта уйдет около 13 лет. Планируется, что к 2026 году компании-резиденты будут производить продукцию на 3,6 миллиарда долларов ежегодно.

Зона Суэцкого канала позволяет развернуть выгодные экономические проекты, указал Герасимов.

Весной в Петербург приезжал глава администрации Суэцкого канала с делегацией бизнесменов и официальных лиц. Спустя какое-то время подобные предметные переговоры прошли в российской столице. Происходит создание инициатив, которые позволят продолжить успешное сотрудничество двух стран.

«Для России же это серьезный шаг по дальнейшему продвижению в Африку», - резюмировал эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #экономика #африка #весь мир #суэцкий канал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...