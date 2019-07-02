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16:28   2 Июля 2019
Россия

Муниципальный фильтр отсеял «ленивых» кандидатов в Петербурге

Муниципальный фильтр отсеял «ленивых» кандидатов в Петербурге

В Петербурге продолжается предвыборная гонка. На губернаторское кресло претендуют 28 человек, однако необходимые документы, как сообщает пресс-служба Горизбиркома, пока предоставили только 11. И всего четверо успешно прошли муниципальный фильтр: заручились необходимыми для регистрации 155 подписями муниципальных депутатов. В списке самовыдвиженец Александр Беглов, член КПРФ Владимир Бортко, представитель партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

У победителя праймериз демократической партии «Яблоко» и депутата ЗакСа Бориса Вишневского минувший понедельник не задался, когда стало понятно, что мунфильтр — непреодолимая преграда. Готовясь, политик объехал 84 муниципалитета из 111 (14 районов города из 18) в попытках собрать 155 подписей, но не преуспел и обвинил оппонентов из «Единой России» в своей неудаче. Количество недостающих подписей Вишневский в своем посте не уточняет.

Петербург не верит слезам претендующих на губернаторство оппозиционеров

Комментируя фиаско «яблочного» кандидата, исполнительный директор АНО «Ассоциация электронной электоральной политики» Игорь Сопов счел обвинения в грязных технологиях надуманными. Эксперт допускает, что демократ приложил недостаточно усилий для сбора подписей.

«Надо отметить, что политики оппозиционного или либерального толка свои предвыборные стратегии в последние несколько лет строят на информационном шуме вокруг того, что их куда-то не пустили, чего-то не дали. Закон о выборах един для всех. Если вы хотите собрать подписи в свою поддержку, то занимайтесь этим, работайте», — сказал Сопов.

В предвыборной программе Бориса Вишневского, по мнению собеседника агентства, муниципалы не увидели конструктивных предложений по развитию города, а за имиджем политика — руководителя Петербурга на следующие пять лет.

«Если бы вы объехали все 111 муниципальных образований, но депутаты не увидели бы в вас лидера, способного руководить городом, то вряд ли уговоры могли бы помочь получить эти голоса. Каждый из муниципальных депутатов имеет свой электоральный вес, за каждым стоят люди. Если люди не хотят отдавать голоса за того или иного политика, значит, они понимают, что им нужен другой руководитель города и другая стратегия развития. Пока мы не видим программы, которую мог предложить Борис Вишневский, не видим потенциала работать на благо города Петербурга», — выразил мнение эксперт.

Ранее с дистанции сошел кандидат в губернаторы города на Неве от ЛДПР Олег Капитанов. Либерал-демократ, как и представитель «Яблока», не сумел собрать нужное количество подписей мундепов. Капитанов принял предложение врио главы города Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям, что стоило ему партийного билета. Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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Автор: Максим Сахаров
#губернатор #выборы #петербург #единая россия #вишневский #муниципальный фильтр

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